У Тисмениці зіткнулись два легковика — ФОТО

Автор: Олег Мамчур
Пошкоджений автомобіль після дорожньо-транспортної пригоди
19 жовтня близько 08:34 на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній ділянці дороги в місті Тисмениця.

Попередньо правоохоронці встановили, що відбулося зіткнення автомобіля «Renault Kangoo» під керуванням 54-річного місцевого жителя та «Mazda 6», за кермом якої перебував 45-річний водій.

Внаслідок аварії обох керманичів із травмами доставлено до лікувального закладу.

ДТП, поліцейський оглядає пошкоджене авто на дорозі
Пошкоджений автомобіль після дорожньо-транспортної пригоди
Серйозна ДТП на трасі, розбите авто

У медичному закладі в них буде відібрано зразки крові для перевірки на стан сп’яніння.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють всі обставини аварії.

