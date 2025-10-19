У Тисмениці зіткнулись два легковика — ФОТО

19 жовтня близько 08:34 на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній ділянці дороги в місті Тисмениця.
Попередньо правоохоронці встановили, що відбулося зіткнення автомобіля «Renault Kangoo» під керуванням 54-річного місцевого жителя та «Mazda 6», за кермом якої перебував 45-річний водій.
Внаслідок аварії обох керманичів із травмами доставлено до лікувального закладу.
У медичному закладі в них буде відібрано зразки крові для перевірки на стан сп’яніння.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють всі обставини аварії.