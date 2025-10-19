На Прикарпатті видають книжку Параски Плитки-Горицвіт «Різдв’яна коліда у селі Криворівня»

У прикарпатському видавництві “Брустури” оголосили передзамовлення на книжку «Різдв’яна коліда у селі Криворівня» народної письменниці, художниці та фольклористки Параски Плитки-Горицвіт.

Параска Плитка-Горицвіт (1927–1998) у своїй книзі відтворює календарно-обрядовий цикл зимових свят гуцулів, передаючи не лише звичаї та ритуали, а й глибокий духовний зміст коляди — містичного дійства єднання людини з Богом. Авторка пише гуцульською говіркою, що додає тексту особливої автентичності, пише Правда з посиланням на сайт видавництва “Брустури”.

Видання супроводжують передмови відомих фахівців: отець Іван Рибарук розповідає про відродження колядницької традиції у Криворівні, яку називають «колядницькою столицею України», а літературознавець Микола Ільницький аналізує творчий метод Параски Плитки-Горицвіт.

Особливим доповненням до книги стали «Колідницкі приспіви» авторки та етнографічні записи Василя Зеленчука «Коліди з Криворівні».

Ця книга стане цінним джерелом для етнологів, культурологів, філологів, педагогів і всіх, хто хоче пізнати гуцульську душу та багатство українського Різдва.