Автор: Ігор Василик
За минулу добу окупанти втратили близько 900 орків та майже 50 артсистем
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.10.25.

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько / about 1131070 (+890) осіб / persons
  • танків / tanks – 11270 (+2) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23399 (+0) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 33879 (+45) од
  • РСЗВ / MLRS – 1524 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1229 (+1) од
  • літаків / aircraft – 428 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 72365 (+398)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3864 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 64892 (+94)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3980 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Орієнтовні втрати противника станом на 20 жовтня 2025

