Івано-Франківщина знову зазнала гіркої непоправної втрати на фронті. На початку жовтня у Дніпропетровській області, захищаючи Батьківщину, загинув воїн із Кутської громади, що на Косівщині, Дмитро Влад, повідомляє Косівська районна військова адміністрація.

Гірка втрата

З глибоким сумом повідомляємо про загибель Захисника України Дмитра Влада із с. Розтоки Кутської територіальної громади, йдеться у повідомлені.

Командир відділення – командир машини механізованого батальйону Дмитро Влад загинув 9 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Синельниківського району Дніпропетровської області.

Зустріч загиблого Героя відбудеться у понеділок, 20 жовтня 2025 року, об 11.00 годині на майдані Незалежності міста Косова.

Просимо зустріти полеглого Захисника України Дмитра Влада з квітами та запаленими свічками. Щирі співчуття родині… Вічна пам’ять Герою!