Під час виконання бойового обов’язку загинув загинув військовослужбовець з П’ядицької територіальної Коломийського району громади Юрій Мокрицький.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької ОТГ

Загиблий герой Юрій Мокрицький народився 1971 року, проживав у селі П’ядики. Він служив командиром відділення радіоперешкод взводу радіоперешкод військової частини А 4882. Мав звання старшого сержанта.

Юрій Мокрицький загинув 15 жовтня 2025 року під час бойового завдання.

У понеділок, 20 жовтня, о 14:00 годині, від Будинку культури розпочнеться похоронна процесія, під час якої громада П’ядиків попрощається зі своїм Героєм.