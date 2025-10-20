ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сьогодні на Коломийщині проведуть в останню путь старшого сержанта Юрія Мокрицького

Автор: Ігор Василик
Вшанування пам’яті українського військового героїв
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Під час виконання бойового обов’язку загинув загинув військовослужбовець з П’ядицької територіальної Коломийського району громади Юрій Мокрицький.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької ОТГ

Загиблий герой Юрій Мокрицький народився 1971 року, проживав у селі П’ядики. Він служив командиром відділення радіоперешкод взводу радіоперешкод військової частини А 4882. Мав звання старшого сержанта.

Юрій Мокрицький загинув 15 жовтня 2025 року під час бойового завдання.

У понеділок, 20 жовтня, о 14:00 годині, від Будинку культури розпочнеться похоронна процесія, під час якої громада П’ядиків попрощається зі своїм Героєм.

СХОЖІ НОВИНИ