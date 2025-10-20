ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті стартувала традиційна акція Святий Миколай іде до сиріт

Автор: Ігор Василик
У Івано-Франківську, Мальтійська служба допомоги 25-й рік поспіль проводить акцію для дітей з інтернатних закладів. Цього року її розпочали раніше через повернення до святкування Різдва за Григоріанським календарем.

З понеділка 20 жовтня можна отримати дитячі листи з побажаннями

Про Правді іф повідомила Мальтійська служба допомоги Івано-Франківська.

Понад 25 років Мальтійська служба допомоги Івано-Франківська проводить акцію “Святий Миколай іде до сиріт”. Мета — приготувати особисті подарунки для дітей, які проживають та навчаються в інтернатних закладах області, та забезпечити їх речами найпершої необхідності.

Минулого року святий Миколай завітав до 1776 вихованців з 20 спеціальних закладів. Серед них 864 дитини отримали подарунки за листами. На зібрані кошти для дитячих будинків та інтернатів придбали і передали продукти харчування, засоби гігієни, канцтовари, дитяче ігрове, спортивне, навчальне та господарське обладнання, побутову техніку на суму 1 607 851 гривню.

“З початком повномасштабної війни ми вирішили не припиняти акцію, щоб продовжувати творити свято для дітей, навіть у цей непростий час. Цього року у рамках акції знову хочемо також підтримати дітей Героїв”, — повідомили в організації.

Листи з дитячими побажаннями можна отримати в офісі Мальтійської служби допомоги. Офіс працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 за адресою: Івано-Франківськ, вул. Лесі Українки, 1 (навпроти Катедрального собору). Телефони: (0342) 55-26-44, +38(050) 338 23 33.

Реквізити для допомоги:

Отримувач: БО “Мальтійська Служба Допомоги” Код ЄДРПОУ 25683158 IBAN UA89 305299 0000026009025500954 Картка ПриватБанку 5169335101336010 Примітка: “Акція Миколай”. Без ПДВ.

Волонтери перед мікроавтобусами біля церкви
Діти святкують Різдво з подарунками та Святим Миколаєм
Дівчинка святкує Різдво з святим Миколаєм
Святий Миколай з дітьми та святковим подарунком

Мальтійська служба допомоги

