Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

20 жовтня – 100 років від дня народження Дмитра Шкрібляка (1925-2008), майстра художнього різьблення та інкрустації по дереву, лауреата премії ім. Катерини Білокур, заслуженого майстра народної творчості України, уродженця с. Яворів Косівського району (нині Косівської міської територіальної громади Косівського району).

