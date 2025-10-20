Дзюдоїст з Прикарпаття Михайло Свідрак здобув бронзову медаль у ваговій категорії до 81 кг на турнірі світової серії Гран-Прі в Гвадалахарі. У вирішальній сутичці він у доданий час здолав бронзового призера чемпіонатів світу та Європи.

Про це пише голова Надвірнянської міської територіальної громади Зіновій Андрійович.

У вирішальній сутичці за нагороду спортсмен у доданий час здолав сильного та титулованого противника — бронзового призера чемпіонатів світу та Європи цього року Зеліма Цкаєва з Азербайджану.