Прикарпатець Михайло Свідрак здобув бронзу на світовому Гран-Прі з дзюдо в Мексиці

Автор: Ігор Василик
Український дзюдоїст святкує перемогу на турнірі
Дзюдоїст з Прикарпаття Михайло Свідрак здобув бронзову медаль у ваговій категорії до 81 кг на турнірі світової серії Гран-Прі в Гвадалахарі. У вирішальній сутичці він у доданий час здолав бронзового призера чемпіонатів світу та Європи.

Про це пише голова Надвірнянської міської територіальної громади Зіновій Андрійович.

Прикарпатський дзюдоїст Михайло Свідрак виборов бронзову медаль на турнірі світової серії Гран-Прі в Гвадалахарі (Мексика) у ваговій категорії до 81 кг.

У вирішальній сутичці за нагороду спортсмен у доданий час здолав сильного та титулованого противника — бронзового призера чемпіонатів світу та Європи цього року Зеліма Цкаєва з Азербайджану.

“Показав світу український характер. Вітання спортсмену та тренерам!” — написав Андрійович.

Зіновій Андрійович

