На Прикарпатті викрили організатора незаконного переправлення осіб через високогірний маршрут (ФОТО)

З’ясувалося, що до незаконних дій причетний житель Миколаївської області.

Спільно з прикордонниками його викрили «на гарячому» під час спроби незаконного перетину державного кордону, яку він організував для військовозобов’язаного чоловіка, пише Поліція Івано-Франківської області.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що 33-річний житель Миколаївщини розробив план незаконного переправлення громадян до однієї з країн Європейського Союзу. Маршрут мав тривати декілька днів і пролягав через складну високогірну місцевість.

Зловмисник організував приїзд «клієнта» до Верховинщини, звідки, за попередньо узгодженим планом, вони мали вирушити до державного кордону.

Організатор разом із військовозобов’язаним спершу видавали себе за туристів. Вони орендували у місцевих підприємців транспорт та піднялися у гори. Далі, попри штормове попередження та з метою уникнення прикордонного контролю, продовжили шлях пішки в напрямку кордону.

Саме там їх виявили та зупинили правоохоронці спільно з прикордонниками.

Під час обшуку поліцейські вилучили речові докази, які підтверджують причетність фігуранта до організації незаконного переправлення.

Наразі слідчі Верховинського районного відділу поліції повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України . Йдеться про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності.