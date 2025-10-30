ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У театрі Франківська прем’єра – вистава «Квіти під руками диявола» – ФОТО

Автор: Олег Мамчур
Жінка на презентації вистави Квіти під руками диявола
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

31 жовтня та 1 листопада на камерній сцені Франківського драмтеатру відбудеться прем’єра вистави «Квіти під руками диявола» за однойменною дебютною п’єсою письменниці Лариси Мончак.

Постановка є першою режисерською роботою відомої актриси театру та кіно Надії Левченко, інформує Правда.іф.

Кілька років тому авторка Лариса Мончак запропонувала Надії Левченко прочитати п’єсу. Далі декілька разів відбувалися драматичні читання на різних майданчиках Івано-Франківська з різними акторами театру.

Сюжет п’єси – маловідома загалу сторінка історії міста, а саме Станіславського гетто, яке діяло з червня 1941 по лютий 1942 років.

Презентація вистави Квіти під руками диявола
Пресконференція групи людей у мистецькому залі
Пресконференція театральної трупи у культурному центрі
Люди на пресконференції говорять перед мікрофонами
Люди сидять перед декоративною стіною в залі
Жінки на пресконференції перед мікрофонами
Жінка сидить біля плаката театральної вистави
Пресконференція акторів у культурному центрі
Пресконференція митців у культурному центрі України
Пресконференція з учасниками у культурному центрі
Пресконференція з кількома людьми за столом
Троє людей сидять перед настінним мистецтвом

«Це вистава про наше місто. Чомусь про цю історію міста знає мало хто. Це про – «пам’ятати». Я довго мріяла проявити любов до свого міста і ця постановка дає мені змогу це зробити. Це фундамент, основа того, як ми будемо жити далі», – каже Надія Левченко.

У 1941 році в окупованому нацистами Станіславі було створено гетто, куди перемістили євреїв для попередньої ізоляції, а надалі – знищення. Межі гетто пролягали вздовж теперішніх вулиць Галицької, Пилипа Орлика, Короля Данила та річки Бистриці Солотвинської. Проте в Івано-Франківську досі немає пам’ятної дошки, яка б нагадувала про ці події.

Авторка, Лариса Мончак зізнається, що їй дуже болить ця тема: як можна жити в місті, жити в певному будинку і нічого не знати про те, що тут відбувалося раніше.

«Не можна сподіватися, що нас будуть пам’ятати, якщо ми забули про тих, хто жив до нас. Історія зазвичай повторюється, а я не хочу, аби саме ця історія повторилася. Я просто хочу, аби люди були небайдужими», – говорить вона.

Жінки на пресконференції перед мікрофонами
Пресконференція трьох молодих людей перед мікрофонами
Пресконференція з шістьма учасниками за столом
Пресконференція акторів у культурному центрі
Пресконференція з учасниками за мікрофонами
Пресконференція митців у культурному центрі
Пресконференція з учасниками обговорення культурного проєкту

«Постановка «Квіти під руками диявола» – це твір про людей у війні, про любов матері, про людяність. Я граю Юстину, маму, чий син українець закохався у єврейську дівчину. Це трагічна роль і трагічна доля жінки. Вона з непростим характером. Юстина – це моральна боротьба. У її образі – страх перед владою, страх перед осудом сусідів. Це образ людяності в нелюдські часи. А любов завжди врятує нас від жорсткості війни», – наголошує заслужена актриса України Мирослава Полатайко.

Пресконференція з учасниками та мікрофонами на столі
Люди на пресконференції сидять перед мікрофонами
Пресконференція з трьома учасниками перед мікрофонами
Жінка на презентації вистави Квіти під руками диявола
Жінка на тлі афіші вистави «Квіти під руками диявола»
Пресконференція з кількома людьми за столом
Пресконференція групи людей у культурному центрі

ФОТО: Богдан Савлюк

СХОЖІ НОВИНИ