На Прикарпатті викрили схему переправлення чоловіків за кордон

Прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків до Румунії.

Працівники Чернівецького прикордонного загону завадили незаконному переправленню до Румунії чоловіків призовного віку.

“Двоє мешканців Дніпропетровської та Волинської областей, незалежно один від одного, через телеграм-канал домовилися про подорож за кордон в обхід пунктів пропуску. Їх поселили в одному з готелів Івано-Франківщини та попросили почекати. У визначений час за «клієнтами» прибув місцевий мешканець на мікроавтобусі. Він мав доставити порушників до точки початку руху та вказати подальший маршрут. Однак прикордонники зупинили авто та затримали всю групу”,- кажуть у Чернівецькому прикордонному загоні.