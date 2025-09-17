Марцінків з чиновниками проінспектували ремонт старого пасічнянського мосту. ФОТО

Поки дозволяє погода, велоінспекції тривають. Цього разу міський голова Руслан Марцінків разом із комунальниками провели інспекцію вулиць у районі Бельведерської та Ленкавського.

Також вони перевірили, як асфальтують частини вулиць Ясінського і Кривоноса. Завдяки цим роботам вулицю Ленкавського вдасться з’єднати з набережною, пише Правда з посиланням на пресслужбу мерії.

Традиційно в рамках інспекції перевірили й порядок. Зауважили, що десь треба підлатати яму, десь ретельніше прибрати, а також покосити траву та вчасно вивозити сміття. На вулиці Ленкавського мешканці попросили встановити лавочку і міський голова дав доручення це зробити.

«Сьогодні були в районі вулиць Бельведерська – Ленкавського, заїхали, зокрема, подивитись на те, що асфальтуються вулиці Ясінського та Кривоноса, частинки цих вулиць. Завдяки їм ми зможемо з’єднати фактично вулицю Ленкавського з набережною імені В. Стефаника. Давно люди просили про це асфальтування, тому що це чи не єдина була така вуличка майже в центрі міста, яка була без асфальтового покриття. Також було багато дрібних питань, як вивезення побутових відходів, прибирання, і так далі», — розповідає директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак.

Цього разу велоінспекція охопила різні райони міста. З вулиці Бельведерської вирушили до набережної та далі — на Пасічну. Там перевірили, як укріплюють старий міст, а також оцінили етапи будівництва нового. Детальніше про це розповів директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак.

«Ми заїхали на старий міст на вулиці Галицькій, там зараз виконуються протиаварійні роботи, тому що не секрет, що наш міст уже досить старий і ті навантаження, які він сьогодні отримує, відповідно до проведених обстежень, нам необхідно було його підсилити, і з майбутнім плануванням ремонту цього моста», — зазначає Михайло Смушак.

Не оминули увагою і заклади дошкільної освіти. Завітали в садочки №2 «Малятко» та №30 «Ластівка». Метою візиту було оцінити потреби садків, поспілкуватися з їхніми керівниками щодо підготовки до навчального та опалювального сезонів, а також оглянути території. Зокрема, у ЗДО №2 «Малятко» міський голова доручив покосити траву на прилеглій території.

«У межах велоінспекції, якщо ми заїжджаємо в заклади освіти, то це з метою обстеження, виявлення якихось потреб. Цього разу ми обстежували цих два заклади дошкільної освіти: оглянули їхню територію, безпосередньо поспілкувались із працівниками, поговорили про підготовку до нового навчального року, до опалювального сезону, який уже не за горами. Також мера цікавила ситуація з набором діток, скільки груп, які вікові групи. Ці питання ми сьогодні обговорювали з керівництвом закладів», — говорить заступниця директора Департаменту освіти та науки ІФ МР Світлана Пашкевич.

Загалом, велоінспекція видалася насиченою та продуктивною. Міський голова Руслан Марцінків поділився враженнями від поїздки та наголосив, що інспекції на велосипедах триватимуть, доки дозволяє погода.