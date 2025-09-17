Помер Любомир Грабець, який відроджував пласт на Коломийщині

17 вересня на 83 році життя помер викладач та пластун Любомир Грабець.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Станицю Коломия Пласту – НСОУ.

За жертовну працю для Пласту та громади був удостоєний Ордена Святого Юрія в сріблі.



Любомир Грабець народився 15 вересня 1942 року в місті Любачів (ред. зараз це територія Польщі). Він був сином командуючого групи УПА “Південь” – Омеляна Грабеця. Вчився у Коломиї, в 5-й школі ім. Шевченка. Після цього навчався у Коломийському педколеджі та у Львівській консерваторії. Деякий час займав посаду завідувач організаційного сектора Львівського туристичного клубу “Карпати”. Потім працював завучем Коломийської гімназії. Після цього очолював Коломийський індустріальний-педагогічний технікум. Працював заступником Коломийського міського голови та директором Коломийського будинку освіти.