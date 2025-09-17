Помер Любомир Грабець, який відроджував пласт на Коломийщині

17 вересня на 83 році життя помер викладач та пластун Любомир Грабець.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Станицю Коломия Пласту – НСОУ.
За жертовну працю для Пласту та громади був удостоєний Ордена Святого Юрія в сріблі.
Любомир Грабець народився 15 вересня 1942 року в місті Любачів (ред. зараз це територія Польщі). Він був сином командуючого групи УПА “Південь” – Омеляна Грабеця. Вчився у Коломиї, в 5-й школі ім. Шевченка. Після цього навчався у Коломийському педколеджі та у Львівській консерваторії. Деякий час займав посаду завідувач організаційного сектора Львівського туристичного клубу “Карпати”. Потім працював завучем Коломийської гімназії. Після цього очолював Коломийський індустріальний-педагогічний технікум. Працював заступником Коломийського міського голови та директором Коломийського будинку освіти.
“Він був одним із тих, хто відроджував Пласт на Коломийщині, стояв біля витоків нашої станиці та присвятив багато років вихованню молоді. Для численних поколінь пластунів став справжнім наставником, який щиро ділився своїми знаннями, любов’ю до України та пластовими цінностями”, – йдеться у дописі.