В пам’ять про загиблих колег: троє рятувальників з Богородчанщини піднялися на всі двотисячники України. ФОТО

Троє рятувальників 4 ДПРЧ Богородчан здійснили триденний похід Чорногірським хребтом, аби піднятися на всі двотисячники України.

Цей маршрут Микола Смеречук, Юрій Стадник та Юрій Ткачук присвятили своїм колегам-рятувальникам, які загинули у війні з росією, пише МІСТО.



Від початку повномасштабного вторгнення Україна втратила 105 рятувальників, понад 500 отримали поранення. Кожен із них виконував свій обов’язок і рятував життя інших, часто ціною власного.

Для нас цей похід став чимось більшим, ніж спортивним випробуванням. Це символ витримки, братерства та пам’яті. Кожна вершина була знаком шани тим, хто віддав своє життя, але назавжди залишився у наших серцях, – каже Микола Смеречук.

Маршрут:

• старт — гора Петрос

• далі — Говерла → Ребра → Гутин Томнатик → Бребенескул

• фініш — Піп Іван Чорногірський

Ночівлі:

• перша — між Петросом і Говерлою

• друга — біля озера Бребенескул

Дистанція:

• 1 день — 22 км

• 2 день — 20 км

• 3 день — 21 км

Цей похід — наш спосіб сказати: ми пам’ятаємо, ми шануємо і ми продовжуємо їхню справу.

Рятувальники — це ті, хто йдуть у найважчі місця, аби інші мали шанс на життя, – додає Смеречук.

Нехай ця мандрівка стане нагадуванням, що справжня сила — у служінні й жертовності заради ближнього.