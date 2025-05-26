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На Прикарпатті викрили жінку яка платно перетримувала собак й знущалась з них
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті викрили жінку яка платно перетримувала собак й знущалась з них

Автор: Олег Мамчур
26/05/2025 16:47
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На Івано-Франківщині поліція розпочала розслідування справи про жорстоке поводження з тваринами.

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За попередніми даними, у селі Галич Лілія Зитинюк та Володимир Калініченко надавали послуги платної перетримки домашніх тварин.

Згідно з повідомленням, власник приміщення, де здійснювалася перетримка, виявив загиблих тварин під час планового візиту. На території знайшли декілька трупів собак у стані сильного виснаження.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти та ветеринари. Проводиться повний огляд території та збір доказів.

Один із собак, маламут, був знайдений живим, але у критичному стані через недоїдання. Тварину передали для надання ветеринарної допомоги.

Поліція Івано-Франківської області підтвердила факт відкриття кримінального провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Підозрювані можуть понести відповідальність згідно з чинним законодавством.