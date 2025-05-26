Из чего состоит настоящий соевый соус: как выбрать натуральный продукт

Каждый профессиональный повар знает: вкус суши определяет не только качество рыбы или идеально сваренный рис, но и соус, объединяющий все ингредиенты в одно гармоничное блюдо. Именно соевый соус – это база вкуса, которая подчеркивает и придает глубину и балансирует любое блюдо. Но как не ошибиться в выборе и купить настоящий соевый соус оптом, состав которого отвечает всем стандартам высокой кухни?

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Мы подготовили для вас подробный гайд, в котором рассказываем, что входит в состав соевого соуса и как отличить натуральный продукт от искусственного, чтобы он полностью отвечал ожиданием ресторанного сегмента

Если вы ищете натуральный соевый соус, обратите внимание на профессиональный каталог для HoReCa от компании md.ua, которая уже более 28 лет поставляет качественные ингредиенты из Азии в Украину, учитывая потребности и запросы шеф-поваров, закупщиков и владельцев заведений.

Настоящий соевый соус: из чего он состоит

Секрет настоящего соевого соуса – это простота и натуральность. Никаких “Е”, усилителей, ароматизаторов или синтетических красителей – только традиционная технология брожения и натуральные ингредиенты, которые формируют вкус, аромат и текстуру. А что входит в соевый соус, если речь идет о настоящем и натуральном продукте? Настоящий соевый соус содержание: соевые бобы, пшеница, вода и соль, как консервант и усилитель вкуса. Именно такой состав настоящего соевого соуса придает продукту глубокий, сбалансированный вкус, а также гарантируют повторяемость вкуса, доверие гостей и качество, которым ресторан может гордиться.

Чем отличается натуральный соус от искусственного

Разница между натуральным и искусственным соевым соусом – это разница между ресторанным качеством и компромиссом. Для шеф-повара, который стремится к стабильному вкусу и доверию гостей, состав натурального соевого соуса – это не просто информация на этикетке. Это инструмент контроля вкуса блюда. Так, натуральный соевый соус, который поставляет компания Морской Дом, производится методом природного брожения: смесь сои, пшеницы, соли и воды ферментируется в течение нескольких месяцев. Такой процесс создает глубокий, богатый вкус, мягкую соленость, насыщенную текстуру и аромат без химических добавок.

Тогда как, искусственный соус производится быстро, с помощью гидролизованных соевых белков, красителей, консервантов и усилителей вкуса. Он часто имеет резкое послевкусие, лишнюю горечь или металлические нотки. Такой продукт нестабильный при термической обработке, перебивает вкус блюда, что может оказать негативное влияние на репутацию ресторана.

Для профессионала важно понимать, что должно быть в составе соевого соуса, чтобы блюда оставались вкусными, аутентичными и стабильными, независимо от изменений команды, поставщика или сезонных обновлений меню.

Какой состав должен быть у хорошего соевого соуса

Вопрос, какой состав должен быть у соевого соуса – это, прежде всего, о технологии производства. Если вы ищете хороший соевый соус, вот что стоит видеть на этикетке:

вода;

соя (не ГМО);

пшеница;

соль.



Это и есть состав хорошего соевого соуса, который готовится методом природного брожения в течение 3-12 месяцев. В таком соусе нет карамельного красителя, глутамата натрия, подсластителей, консервантов, искусственных ароматизаторов.

Еще один важный показатель качества – количество белка, которое указывается производителем в таблице БЖУ. А сколько белка в соевом соусе должно быть? В качественном продукте это 8-10 гр на 100 мл. Этот показатель свидетельствует о высоком содержании ферментированной сои, а следовательно, и о насыщенности вкуса.

Выбираем соевый соус для ресторана: советы для HoReCa-сегмента

Для покупателя или повара ресторана выбор соевого соуса – это не спонтанное, а стратегическое решение. А чтобы не ошибиться, обращайте внимание на:

состав соевого соуса – чем меньше ингредиентов и понятнее название каждого, тем лучше;

метод производства – желательно естественное брожение;

бренд – надежные производители из Азии: Yamasa, Mizkan, Lee Kum Kee,

тип соуса – темный, светлый, тамари, прессованный, безглютеновый, премиальный;

формат – удобная тара и оптимальный объем для хранения.



Выбирая соевый соус оптом, следует иметь возможность консультироваться, тестировать и быть уверенным в качестве продукта. Именно такие условия предлагает Морской Дом – надежный поставщик для профессиональной кухни. Выбирая Морской Дом, вы выбираете лучшее для ваших блюд.