На Прикарпатті є село, звідки можна піднятися на понад десяток гір

На Івано-Франківщині є мальовниче село з прямим доступом до кількох гірських хребтів та поодиноких вершин. Воно розташоване і межах відомого масиву Ґорґани.

Село Осмолода – саме тут є кілька маркованих маршрутів для сходження на вершини з різною висотою. Це ідеальна відправна точка і для бувалих мандрівників, і для новачків, розповідає 24 Канал.

На які гори можна піднятися з Осмолоди?

Осмолода — це давнє поселення лісорубів, що лежить у високогірній долині річки Лімниці. Назва походить від гори Молоди, на яку люди колись вказували кажучи: “Ось Молода”.

Село є привабливим місцем для пішохідного туризму. Тут беруть початок марковані маршрути на:

гору Ігровець (1804 метри);

хребет Сивуля – гора Сивуля Мала (1818,5 метра), гора Велика Сивуля (1836 метрів), гора Лопушна (1772 метри), гора Боревка (1694 метри);

гору Попадя (1740 метрів),

гору Грофа (1748 метрів);

хребет Аршиця – гора Горган Ілемський (1587 метрів), гора Верх Менчелин (1569 метрів), гора Верх Менчелик (1557 метрів) та інші.

У селі живе всього кілька десятків людей, тому тут мало інфраструктури, але зелений туризм розвивається.

З якого села краще добиратися на Говерлу?

На Закарпатті є село Лазещина, що розташоване під горою Петрос, неподалік від селища Ясіня. Саме звідти прямий доступ на Говерлу. Це шлях через урочище Козьмещик, що хоч один із найдовших, але точно найкрасивіший і менш людний.

Туристам доведеться подолати близько 16 – 18 кілометрів в обидва боки. Пройти шлях за день майже неможливо, але й не потрібно. Наважившись на таке сходження, краще не поспішати, а милуватися кожним краєвидом, що відкривається на гірському шляху.