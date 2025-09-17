Експорт Прикарпаття зріс на 6%, а імпорт впав на 4,5%

За січень-липень 2025 року зовнішня торгівля Франківської області має позитивну динаміку експорту на тлі скорочення імпорту. Найбільше зростання показав експорт солі, сірки та каміння.

За січень-липень 2025 року експорт товарів з Івано-Франківської області зріс на 6,0% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 374,7 мільйона доларів США. Водночас імпорт скоротився на 4,5% до 338,1 мільйона доларів, пише Правда з посиланням на управління статистики.

Найвищі темпи зростання експорту показав сектор “Сіль, сірка, землі та каміння” – плюс 45,2%, що склало 83,0 мільйона доларів. Також значно збільшився експорт деревини і виробів з деревини – на 12,2% до 64,1 мільйона доларів.

Серед товарів, що скоротили експортні поставки, найбільше падіння зафіксували у зернових культурах – мінус 34,1% (30,6 мільйона доларів) та електричних машинах – мінус 3,3% (91,1 мільйона доларів).

В імпорті лідером зростання стали електричні машини – плюс 23,0% до 50,3 мільйона доларів. Натомість найбільше скорочення імпорту зафіксовано у засобах наземного транспорту – мінус 2,3% (31,2 мільйона доларів).