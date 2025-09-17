Мер Львова заявив про прослушку в його кабінеті. ВІДЕО

Мер Львова Андрій Садовий 17 вересня заявив, що знайшов прослушку у своєму кабінеті.
Відповідне відео він опублікував у Telegram.
«Щось телефон почав глючити. Здали на ремонт нашим фахівцям, вони його розкрили й виявили тут підслуховуючий пристрій, картку памʼяті, сім-картку», — розповів він.
Садовий заявив, що хоче, аби правоохоронці провели розслідування щодо знахідки.