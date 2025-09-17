Реставратор і археолог Василь Романець офіційно очолив Музей мистецтв Прикарпаття

Василь Романець офіційно очолив Музей мистецтв Прикарпаття, за що на сесії облради 12 вересня проголосували 55 депутатів, 11 – утрималися. До цього часу він виконував обов’язки директора музею.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Правда.ІФ з посиланням на Галку.

Новий керівник є художником-архітектором, археологом і реставратором, членом-кореспондентом Української академії архітектури. У 2001 році Василь Романець став лауреатом Державної премії України в галузі архітектури за реставрацію об’єктів культурної спадщини.

Романець керував музеєм у статусі виконувача обов’язків з 14 березня 2023 року після закінчення терміну попереднього контракту. Голова облради зауважив під час сесії, що чоловік перебував у такому статусі понад два роки, хоча положення передбачає максимальний термін пів року.

Раніше, у 2017 році, директор уже проходив конкурс на цю посаду і був призначений терміном на п’ять років. Однак у 2023-му новий конкурс не відбувся через воєнний стан.

Музей мистецтв Прикарпаття розміщується у приміщенні колишнього римо-католицького костелу, що є пам’яткою архітектури національного значення. Заклад володіє однією з найкращих колекцій галицького сакрального мистецтва, зокрема творами видатного скульптора періоду бароко Йогана Георга Пінзеля.

У інтерв’ю для Post Impreza в 2023 році Василь Романець зазначав, що основною метою музею є популяризація культурної спадщини та мистецтва. Під час війни заклад демонтував дороговартісну постійну експозицію задля безпеки й зараз проводить лише змінні виставки.

Новий директор також займається реставрацією творів з фондосховищ та цифровізацією експонатів. Крім того, до музею належить філія – церква Зішестя Святого Духа в Рогатині, що входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Василь Романець призначений строково до проведення конкурсу, але не пізніше 12 місяців з дня припинення воєнного стану.