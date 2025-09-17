У Рожнятові відбувся художній майстер-клас, приурочений Дню усиновлення (ФОТО)

З нагоди Дня усиновлення в Народному домі селища Рожнятів відбувся художній майстер-клас «Щаслива дитина в щасливій родині».

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

У заході взяли участь дітки з Рожнятівської громади, зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які влаштовані під опіку, піклування, виховуються в прийомних сім’ях.

Учасники малювали родину, для них провели вікторину, а відтак вручили символічні подарунки.