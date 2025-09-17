ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Діти на занятті, дорослі стоять позаду столу.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Рожнятові відбувся художній майстер-клас, приурочений Дню усиновлення (ФОТО)

Автор: Уляна Роднюк
17/09/2025 20:29
З нагоди Дня усиновлення в Народному домі селища Рожнятів відбувся художній майстер-клас «Щаслива дитина в щасливій родині».

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

У заході взяли участь дітки з Рожнятівської громади, зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які влаштовані під опіку, піклування, виховуються в прийомних сім’ях.

Діти малюють за столом під наглядом дорослих.

Учасники малювали родину, для них провели вікторину, а відтак вручили символічні подарунки.

Діти на уроці з дорослими в класі
Група дітей і дорослих з дитячими малюнками.

