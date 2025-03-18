На Прикарпатті засуджено учасників організованої групи, які налагодили бізнес на контрафактному тютюні

Троє жителів Коломийського району з метою незаконного збагачення організували у власних домогосподарствах підпільні цехи тютюну та тютюнових виробів.

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Пише Правда.іф з посилвнням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав організатора та двох учасників злочинної групи винуватими у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні та збуті незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів (ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України).

Вироком суду кожному з них призначено покарання у виді штрафу – по 85 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

“У суді доведено, що троє жителів Коломийського району з метою незаконного збагачення організували у власних домогосподарствах підпільні цехи тютюну та тютюнових виробів. Вони налагодили канал постачання тютюну та його розповсюдження на території України. Схема діяла протягом лютого-жовтня 2023 року. Готовий товар вони реалізовували через мережу поштових відділень, а отримані кошти розділяли між собою”, – йдеться у дописі

У ході проведених обшуків у домоволодіннях, господарських та складських приміщеннях, а також за місцем проживання учасників групи було виявлено та вилучено понад 260 кілограмів незаконно виготовленого тютюну та майже 850 кілограмів тютюнової сировини, які вони зберігали з метою збуту.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області, оперативний супровід – УСР в області ДСР Нацполіції України.