На Івано-Франківщині літні самотні переселенці змушені жити у лікарнях

Лікарка-волонтерка Оксана Мироненко опікується на Івано-Франківщині 127 літніми самотніми людьми з інвалідністю, яких евакуювали з прифронтових областей.

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Деякі з них вимушені жити у лікарнях, оскільки місць у геріатричних пансіонатах чи інших соціальних закладах не вистачає.

Оксана Мироненко привозить гуманітарну допомогу у Більшівцівську лікарню. Жінка упродовж трьох років підтримує літніх самотніх людей, яких евакуювали з прифронтових територій на Івано-Франківщину. Наразі вона опікується 127 переселенцями, які живуть у вісьмох закладах. 83-річний Леонід Кекух — один з них.

“Коли почалася війна, я один перебував у підвалі. Там вода текла. Я — один, нікого не було. Принесе мені хтось раз поїсти та й усе. Лише вийду, вони бомблять. Я тоді знову у підвал. Мені було боляче наступати на ногу, там почалася гангрена. Вивезли мене й ампутували ногу”, — розповів Леонід Кекух.

Чоловіка евакуювали із Сіверськодонецька навесні 2022 року. Він два місяці ховався у холодному підвалі, в антисанітарних умовах. Отримав обмороження пальців на лівій нозі, переніс часткову ампутацію ступні. Леонід Кекух понад два роки живе у Більшівцівській лікарні.

“Це була весна 2022 року. Я приймала людей на Франківщині. Єдиний, хто погодився тоді забрати цих переселенців, — Богородчанська лікарня. Ми за ніч, попри комендантську годину і брак пального, знайшли два буси. Їх привезли в лікарні, підлікували. Деяким ми відновлювали документи. Леоніду робили операції. Це вже зараз ми протестували взуття з додатковими ортезами, і він може наступати”, — пригадує волонтерка Оксана Мироненко.

Наразі в медзакладі — 19 людей, евакуйованих з прифронтових територій. Сімох планують перевести у соціальний заклад для людей похилого віку в селі Блюдники. Щоб забезпечити помешканням решту пацієнтів, потрібна допомога, каже лікар виїзної паліативної допомоги Василь Довгуник.

“Коли є пацієнти, яким потрібне лікування, то волонтерка привозить їм необхідні медикаменти. Я не знаю, як їх далі тут тримати. Ми не маємо людей куди діти. Вони мусять тут жити, бо немає для них іншого дому. А ми можемо тримати їх тільки в стаціонарі не більше ніж 180 днів”, — розповів Василь Довгуник.

У соціальний заклад для людей похилого віку переводять також Лідію Бондар. Жінку евакуювали із села Калинове, що біля Авдіївки, 2 травня 2024 року. А на наступний день у її будинок влучив снаряд. 30 травня Лідію поселили у Більшівцівській лікарні.