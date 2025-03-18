На Івано-Франківщині проведуть благодійний легкоатлетичний трейл пам’яті Романа Вірастюка

3 травня 2025 року в Івано-Франківську ветерани 78 батальйону ТрО планують провести благодійний спортивно-просвітницький легкоатлетичного трейл пам’яті Романа Вірастюка “Слідами Галицької трансверсальної залізниці”( GTR trail OSTBAHN Галицька Трансверсальна Залізниця). Організовували його вже шість років поспіль.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда.іф з посиланням на співорганізатора пробігу Дмитра Романишина.
За його словами, за донати на участь у трейлі планують придбати навчальний дрон, стенд, пульт, а також організувати відпочинково-реабілітаційний захід для ветеранів війни та діючих військовослужбовців.
“Зважаючи на війну, організатори розуміють першочерговість допомоги військовим та сприяння військово- патріотичного виховання. Планується реабілітаційно-відпочинковий захід з використанням каяків для ветеранів та військових”, – розповідає Дмитро Романишин
Пробіг стартує з передмістя Івано-Франківська, с. Хриплин вул. Пресмашівська 6А , проходить Тисменицькою, Тлумацькою громадами та фінішує у Нижневі Тлумацької громади на Дністрі.
У змаганні зможуть взяти участь дорослі та діти.
Дистанцій буде декілька:
- для дорослих: 34км, 16км, 9км, 3км;
- дитячі:1 км, 800м, 500 м.
Реєстрація дорослих відбуватиметься за донат вартістю 600 гривень, участь дітей – безкоштовна.
Для учасників-дітей фахівцями дроноводами буде організовано навчання – пілотування дронами.
“Шукаємо однодумців та партнерів для колаборації і успішного проведення заходу”, – додає Дмитро Романишин.