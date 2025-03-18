На Івано-Франківщині проведуть благодійний легкоатлетичний трейл пам’яті Романа Вірастюка

3 травня 2025 року в Івано-Франківську ветерани 78 батальйону ТрО планують провести благодійний спортивно-просвітницький легкоатлетичного трейл пам’яті Романа Вірастюка “Слідами Галицької трансверсальної залізниці”( GTR trail OSTBAHN Галицька Трансверсальна Залізниця). Організовували його вже шість років поспіль.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на співорганізатора пробігу Дмитра Романишина.

За його словами, за донати на участь у трейлі планують придбати навчальний дрон, стенд, пульт, а також організувати відпочинково-реабілітаційний захід для ветеранів війни та діючих військовослужбовців.

“Зважаючи на війну, організатори розуміють першочерговість допомоги військовим та сприяння військово- патріотичного виховання. Планується реабілітаційно-відпочинковий захід з використанням каяків для ветеранів та військових”, – розповідає Дмитро Романишин

Пробіг стартує з передмістя Івано-Франківська, с. Хриплин вул. Пресмашівська 6А , проходить Тисменицькою, Тлумацькою громадами та фінішує у Нижневі Тлумацької громади на Дністрі.

У змаганні зможуть взяти участь дорослі та діти.

Дистанцій буде декілька:

для дорослих: 34км, 16км, 9км, 3км;

дитячі:1 км, 800м, 500 м.

Реєстрація дорослих відбуватиметься за донат вартістю 600 гривень, участь дітей – безкоштовна.

Для учасників-дітей фахівцями дроноводами буде організовано навчання – пілотування дронами.