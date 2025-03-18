На Івано-Франківщині у ДТП постраждала велосипедистка

Поліція Прикарпаття встановлює обставини ДТП, в якій постраждала велосипедистка.
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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області
Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 березня, близько 20:30 селі Вовчківці, Снятинської територіальної громади. Поліція встановлює обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди
“Як попередньо встановили поліцейські, 42-річний мешканець Чернівців, керуючи пасажирським автобусом «VAN HOOL», не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 62-річну велосипедистку, місцеву мешканку. Остання рухалася по неосвітленій ділянці дороги на зустріч транспортного засобу, та намагалася перетнути проїжджу частину дороги”, – йдеться у дописі
Водія автобуса перевірено на стан спʼяніння – тверезий.
Внаслідок автопригоди травмовану велосипедистку госпіталізовано до лікувального закладу.
За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України та встановлюють всі обставини події.