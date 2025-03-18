У Міннесоті готують законопроєкт, яким “відразу до Трампа” визнають психічною хворобою

Група законодавців-республіканців з Міннесоти планує запропонувати законодавство, яке вимагатиме від штату включити неприйняття і відразу до політики Дональда Трампа до переліку психічних захворювань.

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Про це, як пише “Європейська правда“, повідомляє Fox News.

П’ять законодавців від Республіканської партії мають намір представити законопроєкт у сенаті штату в понеділок і передати його на розгляд комітету з питань охорони здоров’я та соціальних служб. Законопроєкт має на меті конкретно додати “синдром божевілля через Трампа” до переліку психічних захворювань, який існує в штаті.

“Синдром божевілля через Трампа” визначається як “гострий напад параної у нормальних людей, який є реакцією на політику і президентство Дональда Трампа”, згідно із законопроєктом.

“Симптоми можуть включати викликану Трампом загальну істерію, яка призводить до нездатності розрізняти законні політичні розбіжності та ознаки психічної патології в поведінці президента Дональда Трампа”, – йдеться в пропозиції.

В умовах розколу законодавчого органу штату законопроєкт навряд чи буде схвалений.

Президент Дональд Трамп і його прихильники використовують термін “синдром божевілля через Трампа” для критики політичних опонентів, які, на їхню думку, мають упереджену одержимість проти президента і його політики.

Хоча “синдром божевілля” як політична фраза стала популярною в останні роки для висміювання критиків Трампа, насправді цей термін був введений у 2003 році покійним політичним коментатором Чарльзом Краутхаммером для опису критиків тодішнього президента Джорджа Буша-молодшого.