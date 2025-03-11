На Прикарпатті затримали чоловіка, який перешкоджав мобілізаційній роботі ТЦК та СП

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури мешканцю Коломийського району повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

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Повідомляє прокуратура області, пише Правда.іф

За даними слідства, підозрюваний перешкоджав мобілізаційні роботі військовослужбовців Коломийського РТЦК та СП, які 9 березня перевозили групу військовозобов’язаних чоловіків з Коломиї до Івано-Франківська.

“Він обігнав автомобіль військових та, створивши аварійну ситуацію, змусив їх зупинитися. Під час спілкування чоловік грубо висловлювався та вимагав, щоб військовослужбовці відпустили його знайомого, який перебував у їх автомобілі. Підозрюваний погрожував, що у разі не виконання його вимог він знайде зброю і вирішить ситуацію по-іншому. Згодом до них підійшли місцеві жителі, яким підозрюваний повідомив, що невідомі чоловіки у військовій формі викрали людей та утримують в автомобілі. Тоді присутні оточили автомобіль та військових і випустили військовозобов’язаних, які покинули місце події”, – йдеться у дописі.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в області.

Довідково: санкцією ч.1 ст.114-1 за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період передбачено покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.