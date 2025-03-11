На Прикарпатті через паліїв трави загорілася електроопора. ФОТО

Через паліїв сухої трави згоріла електроопора на хуторі Ріж-Долина, що у Рогатинській громаді.

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Про це повідомили в пресслужбі Прикарпаттяобленерго.

“Через дії паліїв, загорівся енергетичний обʼєкт. Від того, що лінії електропередач могли впасти на землю та уразити електричним струмом перехожих, вберегли кущі, які росли поруч. В іншому разі наслідки могли бути трагічними”, – йдеться у повідомленні.

До слова, вже не вперше на цій ділянці вогонь пошкодив електричну опору. Друга світлина зроблена у квітні 2022 року.

Енергетики вкотре застерігають: окрім штрафу за спалення трави, порушник також має сплатити кошти за знищене енергообладнання та роботи з його відновлення чи заміни. Якщо ж порушник вчинив пожежу у великих масштабах, на нього можуть очікувати увʼязнення та конфіскація майна.