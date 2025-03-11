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В Україні змінили правила проходження кордону з ЄС: що необхідно знати
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Україні змінили правила проходження кордону з ЄС: що необхідно знати

Автор: Орися Корчун
11/03/2025 13:04
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В Україні запустили запис для перетину кордону вантажівками масою понад 7,5 тонн в рамках системи єЧерга. Водіям варто знати, що вантажівки, які  перевозять товари, та які прямують порожніми, буде відбуватись у різні черги. Пише  OBOZ.UA

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Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України. Зазначається, що таке рішення ухвалили, аби перетин кордону перетинався більш прогнозовано, а на кордоні не утворювалися затори.

Окрім того, окремий запис  буде відкрито на п’яти найбільших пунктах пропуску, розташованих на кордоні із Польщею, Словаччиною та Угорщиною. , а саме:

  • Ужгород – Вишнє Нємецьке (Словаччина), 11 березня, 12:00; 
  • Краківець – Корчова (Польща), 18 березня, 12:00; 
  • Шегині – Медика (Польща), 18 березня, 12:00;
  • Рава-Руська – Гребенне (Польща), 18 березня, 12:00;
  • Чоп – Захонь (Угорщина), 25 березня, 12:00.

“Важливо, що вантажівки, які перевозять товари з особливим режимом зберігання та забирають вантаж незадовго до перетину кордону, мають реєструватись у чергу для завантажених. Тоді єЧерга верифікує відповідний код вантажу та черга буде збережена”, – наголосили в Мінрозвитку.

Масштабування єЧерги: умови для перетину кордону вантажівками від 3,5 тонн

З 11 березня та до кінця місяця система єЧергу діятиме на всі ліцензовані вантажні транспортні засоби, включно з автомобілями масою від 3,5 тонн. Масштабування буде відбуватись у три етапи: 11, 18 та 25 березня. У ці дні о 12:00 буде відкриватись запис в системі єЧерга для реєстрації вантажівок понад 3,5 тонн. Для цього будуть створені окремі черги під відповідною назвою. 

Зокрема, 11 березня розпочнеться запис в єЧергу для перетину кордону на пунктах пропуску: 

  • Смільниця – Кросьценко (Польща);
  • Ужгород – Вишнє Нємецьке (Словаччина);
  • Малий Березний – Убля (Словаччина);
  • Лужанка – Берегшурань (Угорщина);
  • Дякове – Халмеу (Румунія);
  • Виноградівка – Вулканешти (Молдова).

18 березня  запис буде відкрито на наступний пунктах пропуску: 

  • Грушів – Будомєж (Польща);
  • Красноїльськ – Вікову де Сус (Румунія);
  • Дяківці – Раковець (Румунія);
  • Мамалига – Крива (Молдова);
  • Могилів-Подільський – Отач (Молдова); 
  • Серпневе 1 – Басараб‘яска (Молдова); 
  • Нові Трояни – Чадир-Лунга (Молдова);
  • Табаки – Мирне (Молдова).

Останній етап масштабування розпочнеться 25 березня, також о 12:00. Тоді зареєструвати на перетин кордону вантажівки масою від 3,5 тонн можна на пунктах пропуску: 

  • Угринів – Долгобичув (Польща);
  • Нижанковичі – Мальховичі (Польща);
  • Чоп – Захонь (Угорщина);
  • Порубне – Сірет (Румунія);
  • Россошани – Брічень (Молдова);
  • Старокозаче – Тудора (Молдова);
  • Малоярославець 1 – Чадир-Лунга (Молдова);
  • Рені – Джурджулешти (Молдова);
  • Орлівка – Ісакча (Румунія).

Також OBOZ.UA повідомляв, що з березня українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу, пропускатимуть через кордон на загальних підставах. При цьому йдеться лише про водіїв транспортних засобів – тобто залишити країну без спеціального дозволу під приводом, наприклад, волонтерства, не будучи водієм-перевізником, не вийде.

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