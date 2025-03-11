В Україні змінили правила проходження кордону з ЄС: що необхідно знати

В Україні запустили запис для перетину кордону вантажівками масою понад 7,5 тонн в рамках системи єЧерга. Водіям варто знати, що вантажівки, які перевозять товари, та які прямують порожніми, буде відбуватись у різні черги. Пише OBOZ.UA

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Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України. Зазначається, що таке рішення ухвалили, аби перетин кордону перетинався більш прогнозовано, а на кордоні не утворювалися затори.

Окрім того, окремий запис буде відкрито на п’яти найбільших пунктах пропуску, розташованих на кордоні із Польщею, Словаччиною та Угорщиною. , а саме:

Ужгород – Вишнє Нємецьке (Словаччина) , 11 березня, 12:00;

, 11 березня, 12:00; Краківець – Корчова (Польща) , 18 березня, 12:00;

, 18 березня, 12:00; Шегині – Медика (Польща) , 18 березня, 12:00;

, 18 березня, 12:00; Рава-Руська – Гребенне (Польща) , 18 березня, 12:00;

, 18 березня, 12:00; Чоп – Захонь (Угорщина), 25 березня, 12:00.

“Важливо, що вантажівки, які перевозять товари з особливим режимом зберігання та забирають вантаж незадовго до перетину кордону, мають реєструватись у чергу для завантажених. Тоді єЧерга верифікує відповідний код вантажу та черга буде збережена”, – наголосили в Мінрозвитку.

Масштабування єЧерги: умови для перетину кордону вантажівками від 3,5 тонн

З 11 березня та до кінця місяця система єЧергу діятиме на всі ліцензовані вантажні транспортні засоби, включно з автомобілями масою від 3,5 тонн. Масштабування буде відбуватись у три етапи: 11, 18 та 25 березня. У ці дні о 12:00 буде відкриватись запис в системі єЧерга для реєстрації вантажівок понад 3,5 тонн. Для цього будуть створені окремі черги під відповідною назвою.

Зокрема, 11 березня розпочнеться запис в єЧергу для перетину кордону на пунктах пропуску:

Смільниця – Кросьценко (Польща);

Ужгород – Вишнє Нємецьке (Словаччина);

Малий Березний – Убля (Словаччина);

Лужанка – Берегшурань (Угорщина);

Дякове – Халмеу (Румунія);

Виноградівка – Вулканешти (Молдова).

18 березня запис буде відкрито на наступний пунктах пропуску:

Грушів – Будомєж (Польща);

Красноїльськ – Вікову де Сус (Румунія);

Дяківці – Раковець (Румунія);

Мамалига – Крива (Молдова);

Могилів-Подільський – Отач (Молдова);

Серпневе 1 – Басараб‘яска (Молдова);

Нові Трояни – Чадир-Лунга (Молдова);

Табаки – Мирне (Молдова).

Останній етап масштабування розпочнеться 25 березня, також о 12:00. Тоді зареєструвати на перетин кордону вантажівки масою від 3,5 тонн можна на пунктах пропуску:

Угринів – Долгобичув (Польща);

Нижанковичі – Мальховичі (Польща);

Чоп – Захонь (Угорщина);

Порубне – Сірет (Румунія);

Россошани – Брічень (Молдова);

Старокозаче – Тудора (Молдова);

Малоярославець 1 – Чадир-Лунга (Молдова);

Рені – Джурджулешти (Молдова);

Орлівка – Ісакча (Румунія).

Також OBOZ.UA повідомляв, що з березня українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу, пропускатимуть через кордон на загальних підставах. При цьому йдеться лише про водіїв транспортних засобів – тобто залишити країну без спеціального дозволу під приводом, наприклад, волонтерства, не будучи водієм-перевізником, не вийде.

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