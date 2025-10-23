На Прикарпатті затримали чоловіка, який збував психотропні речовини та незаконно реалізував бойову гранату

Працівники поліції Калуського районного відділу викрили та затримали 41-річного місцевого мешканця, який збував психотропні речовини та незаконно реалізував бойову гранату. Фігурант раніше неодноразово судимий за наркозлочини.



Поліцейські задокументували кілька фактів протиправної діяльності калушанина, пише Поліція Івано-Франківської області.

Встановлено, що в липні цього року чоловік незаконно придбав корпус ручної осколкової гранати типу Ф-1 та запал УЗРГМ-2. Вибухонебезпечні предмети він зберігав за місцем проживання, а невдовзі збув їх за 2700 гривень.

Окрім цього, слідчі з’ясували, що у вересні фігурант торгував особливо небезпечними психотропними речовинами PVP.

Під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські вилучили кошти, отримані від торгівлі забороненими речовинами та небезпечними предметами, мобільний телефон, а також подрібнену речовину рослинного походження. Речові докази направлено на експертизу.

41-річного фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), та ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно). Суд невдовзі обере запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Калуська окружна прокуратура.