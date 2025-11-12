На Прикарпатті затримали нападника, який побив односельця та викрав у нього велосипед

Зловмисника вдалося розшукати за лічені години після скоєння двох кримінальних правопорушень. Викрадений двоколісник вилучено, а потерпілому надано медичну допомогу.

11 листопада до поліцейських Івано-Франківського РУП звернувся 38-річний мешканець села Підлужжя, який повідомив, що невідомий чоловік завдав йому тілесних ушкоджень, заволодів його велосипедом та втік. На місце події одразу було скеровано слідчо-оперативну групу, пише Поліція Івано-Франківської області.

Потерпілого госпіталізували до обласної лікарні. Медики діагностували в нього травми голови та обличчя.

Поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції провели огляд місця події, вилучили речові докази та негайно розпочали пошуки нападника. Невдовзі оперативники встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний 33-річний житель цього ж села. Фігуранта виявили за місцем проживання. Чоловік раніше не судимий.

Під час обшуку в його помешканні поліцейські вилучили речові докази. Викрадений велосипед правоохоронці виявили захованим неподалік будинку затриманого.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере запобіжний захід. Процесуальне керівництво у справі здійснює Окружна прокуратура Івано-Франківська.