Німецький завод у Хриплині розширює виробництво та пропонує 200 вакансій

Попри війну, німецька компанія «ПАС Україна» (PRETTL GROUP), що працює в Івано-Франківському індустріальному парку у Хриплині, продовжує інвестувати в Україну.

Підприємство відкриває два нові виробничі цехи, розширює штат на 200 працівників і розглядає можливість створення міні-індустріального парку для інших бізнесів.

Під час програми «Наше місто» на радіо РАІ міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків повідомив про подальший розвиток німецького підприємства «ПАС Україна», розташованого у промисловій зоні Хриплина, пишуть Версії.

Компанія, що входить до складу до міжнародної корпорації PRETTL GROUP, продовжує працювати в Україні, попри повномасштабну війну, і навіть розширює виробничі потужності.

«Приїжджав генеральний директор німецького заводу, який знаходиться у Хриплині, повідомив, що компанія в умовах війни побудувала ще два додаткові цехи. Один з них уже наповнюють людьми, бо є проблема з кадрами, але підприємство не виходить з України, хоч їм пропонували переїхати в Румунію. Навпаки — вони нарощують виробництво і зараз набирають близько 200 працівників», — розповів Руслан Марцінків.

За його словами, нині на підприємстві вже працює близько 345 людей. У планах компанії — розширити штат до понад 500 осіб. Також розглядається можливість створення на території третього нового цеху невеликого індустріального парку для орендарів і партнерських виробництв.

«Третій цех вони готові надати під оренду іншим виробникам. Це фактично готові 2000 квадратних метрів із усіма комунікаціями, обладнаними площами та підключеннями. Потрібно лише завезти техніку і починати роботу. Ми зараз шукаємо потенційних резидентів, які готові розвивати виробництво в Івано-Франківську», — зазначив міський голова.

Компанія PRETTL GROUP працює в Івано-Франківську вже кілька років і є прикладом стабільної іноземної інвестиції, що не лише не згорнула діяльність під час війни, а й розширила виробництво. Німецький інвестор спеціалізується на виробництві промислових компонентів, металевих і пластикових виробів для машинобудівної та енергетичної галузей.

«Користуючись нагодою, хочу звернутися до підприємців: якщо хтось шукає близько 2000 квадратних метрів готових виробничих площ — усе вже є, з підключенням і необхідною інфраструктурою. Потрібно лише завезти техніку і починати працювати. Умови оренди можна обговорити безпосередньо з директором нашого підприємства “ПАС Україна”. Є така можливість, і, що важливо, власники компанії налаштовані розвиватися саме в Україні. Вони свідомо вирішили не виводити бізнес за кордон, а навпаки — вкладати кошти і розвивати виробництво тут», — сказав Руслан Марцінків.

Зараз у промзоні Хриплина діє кілька потужних підприємств із залученням іноземного капіталу. Місто активно працює над тим, щоб збільшити кількість виробничих локацій, які зможуть стати основою для економічного відновлення регіону після завершення війни.

Довідково

ТОВ «ПАС Україна» — підприємство з іноземними інвестиціями, що входить до складу міжнародної корпорації PRETTL GROUP (Німеччина) та понад п’ять років успішно працює на території Івано-Франківської області. Завод спеціалізується на виготовленні високоякісної кабельної продукції для побутової техніки провідних світових брендів і є прикладом успішної інтеграції іноземного капіталу в економіку регіону.