У Бурштині планують створити вишкільний центр морського пластування

У Бурштині розглядають можливість створення вишкільного центру морського пластування та розвитку вітрильного спорту серед школярів.
У зустрічі взяли участь представники пластової станиці “Бурштин”, очільник Івано-Франківського підрозділу Вітрильної федерації України Юрій Ільницький, директор Одеської обласної школи вітрильного спорту В’ячеслав Сметанка, а також пластунки зі Львова, серед яких представниця куреню “Чорноморські хвилі” Мар’яна Кінах та голова Морської Ради України Дзвінка Чайківська, пише Правда.
На нараді йшлося, що Бурштин має всі передумови для розвитку морського пластування: водойму, зручну інфраструктуру та активну молодь.
Львівські пластуни поділилися досвідом організації морських таборів і вишколів, а також висловили зацікавлення у проведенні спільних занять на бурштинському водовідвідному каналі.
Наступного тижня планують виїзну зустріч у Бурштині, щоб обговорити матеріальне забезпечення та підготовку тренерів.
“Молодь має бачити перспективу тут, у громаді. Бурштин завжди асоціювали з енергетикою. Вітрильний спорт може стати ще однією сильною стороною Бурштина”, – зазначив міський голова Бурштина Василь Андрієшин.