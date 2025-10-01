На Прикарпатті затримали посадовців Національного природного парку, які допомагали ухилянтам переправлятися через Карпати за кордон. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали шістьох організаторів схеми ухилення від мобілізації, за якою чоловіки перетинали кордон через природоохоронну зону Карпат.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Управління СБ України в Івано-Франківській області.

До функціонування механізму виявилися причетними двоє посадовців одного з Національних природних парків у високогірній частині Івано-Франківщини.

За матеріалами справи, лісівники проводили ухилянтів через охоронювану територію Нацпарку безпосередньо до гірської ділянки держкордону.

Поки один із них супроводжував «клієнта», другий попереду прокладав шлях в обхід патрулів прикордонників та орієнтував спільника по рації.

СБУ встановила, що залучив посадовців до злочинної діяльності 42-річний мешканець Косівського району. Крім них, він координував іще трьох спільників із числа місцевих мешканців.

Разом вони підшукували «клієнтів», проводили їм інструктаж та доставляли власним транспортом до території Нацпарку, де передавали провідникам.

При цьому на автомобільній ділянці маршруту координатор рухався попереду своїм авто і по рації сповіщав машину з ухилянтом про наявність чи відсутність блокпостів.

Коштувала така «послуга» 8 тисяч євро з однієї особи.

СБУ та поліція провели 16 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів і їхніх зв’язків, під час яких вилучили:

гроші у різних валютах у сумі понад 930 тисяч гривень;

4 автомобілі, які використовувалися для перевезення ухилянтів;

5 одиниць вогнепальної зброї;

мобільні телефони, флешки, банківські картки та інші речові докази вчинення злочину.

Наразі шістьом фігурантам повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За результатами слідчих дій будуть прийняті процесуальні рішення стосовно кваліфікації дій зв’язків фігурантів кримінального провадження.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в області та Головним відділом внутрішньої та власної безпеки «Захід» ДПС України.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.