На Прикарпатті ліквідували ще одну схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон «по зеленці»

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань заблокували в Івано-Франківській області нову схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за межі України.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Управління СБ України в Івано-Франківській області.

За даними слідства, протиправний механізм організував 39-річний мешканець Косівського району. Зловмисник доставляв «клієнтів» до прикордонного району власним авто, а далі – позашляховиком перевозив у гірську місцевість за кілька кілометрів від кордону з Румунією. Звідти ухилянти мали самостійно переходити «зеленку», дотримуючись його інструкцій.

Вартість «послуги» становила 12 тис. доларів США.

Правоохоронці затримали організатора під час спроби переправити за кордон чергового ухилянта. Самого «клієнта» зупинили прикордонники.

Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільні телефони та понад 26 тис. доларів США, ймовірно отриманих від незаконної діяльності.

За матеріалами СБУ організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Викриття злочину проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими п’ятого СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Львові. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.