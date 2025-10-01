В Яремче суд відправив за ґрати винуватця ДТП, в якій загинули двоє людей

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області виніс вирок водію, який в стані алкогольного сп’яніння скоїв дорожньо-транспортну пригод.

Про це пише КУРС з посиланням на вирок суду.

ДТП сталася 1 березня приблизно о 17:50 у Яремчі. Водій на Ford Mondeo не впорався з керуванням, врізався в електроопору і перекинувся. Внаслідок аварії один пасажир загинув на місці, другий пізніше помер у лікарні. Водія та 19-річну пасажирку госпіталізували. Винуватця ДТП суд помістив під варту.

У суді обвинувачений вину визнав. Розповів, що в день аварії він разом з другом на роботі вирішив випити з нагоди “пущення”, оскільки наступного дня заходив піст. Випили на двох пляшку горілки. Потім до них прийшов знайомий і попросив підвезти на орендовану квартиру. Спершу він відмовив, бо був напідпитку, але згодом погодився. Друг, з яким випивав, поїхав з ними, також в автомобілі була 19-річна дівчина. По дорозі авто занесло, він відчув удар і втратив свідомість. Коли прийшов до тями, на місці вже були рятувальники.

Потерпілі – рідні загиблих – до суду не з’явилися, але подали заяви, що претензій до обвинуваченого не мають. Прокурор просив призначити обвинуваченому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

При винесенні вироку суд врахував, що злочин був скоєний водієм вперше, а також чоловік має сім’ю та малолітню дитину. Тож визнав його винним за частиною 4 статті 286-1 КК України (керування у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілих) та призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Крім того, чоловіка на такий же термін позбавили права керувати транспортними засобами.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду.