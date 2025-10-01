ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті відкрили пам’ятний банер загиблому поліцейському Михайлу Сауляку
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті відкрили пам’ятний банер загиблому поліцейському Михайлу Сауляку

Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України в Болехові відбулася урочиста церемонія відкриття пам’ятного банера на честь загиблого старшого лейтенанта поліції Михайла Сауляка — командира взводу № 1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Івано-Франківській області.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

У заході взяли участь сім’я та родичі Героя, його колеги й побратими, керівництво Долинського відділення поліції, представники місцевої влади, духовенство та мешканці громади, пише Правда.

Почесне право відкрити пам’ятний банер отримали рідні загиблого правоохоронця.

Михайло Сауляк героїчно загинув 23 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на сході України. Разом із побратимами він тримав оборону на Донецькому напрямку, де й отримав смертельне поранення.

СХОЖІ НОВИНИ