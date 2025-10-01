На Прикарпатті відкрили пам’ятний банер загиблому поліцейському Михайлу Сауляку

Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України в Болехові відбулася урочиста церемонія відкриття пам’ятного банера на честь загиблого старшого лейтенанта поліції Михайла Сауляка — командира взводу № 1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Івано-Франківській області.

У заході взяли участь сім’я та родичі Героя, його колеги й побратими, керівництво Долинського відділення поліції, представники місцевої влади, духовенство та мешканці громади, пише Правда.

Почесне право відкрити пам’ятний банер отримали рідні загиблого правоохоронця.

Михайло Сауляк героїчно загинув 23 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на сході України. Разом із побратимами він тримав оборону на Донецькому напрямку, де й отримав смертельне поранення.