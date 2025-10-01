Відомий український співак одружився

Музикант Аміл Насіров, учасник гурту “Курган і Агрегат”, зворушив фотосетом з приводу важливого свята. Пише ТСН.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднив світлини зі своєю новоспеченою дружиною Дашею. На кадрах молода пара постає серед українських гір у святковому вбранні. Для себе дівчина обрала білу пишну сукню з елегантною фатою, а Аміл одягнений у чорний костюм з білою сорочкою.
“А що тут писати? Тепер офішал”, — кумедно зазначив артист під дописом.
Під фотографіями чимало зірок почали вітати закоханих. Зокрема, теплі побажання залишили телеведучий Андрій Бєдняков, співачка Даша Майорова, гуморист Марк Куцевалов, модель Даша Астаф’єва та інші.
- Вітаю!
- Ось це вау! Офіційне кохання! Вітаю
- Вітаю! Сімейного благополуччя вам
Нагадаємо, нещодавно музикант Євгеній Володченко, один з учасників гурту “Курган і Агрегат”, також побрався зі своєю дівчиною-художницею Діною Чмуж. Знаменитість поділився кадрами з автентичного весілля і на тлі свята зробив важливу заяву.