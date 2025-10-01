Відомий український співак одружився

Музикант Аміл Насіров, учасник гурту “Курган і Агрегат”, зворушив фотосетом з приводу важливого свята. Пише ТСН.

На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднив світлини зі своєю новоспеченою дружиною Дашею. На кадрах молода пара постає серед українських гір у святковому вбранні. Для себе дівчина обрала білу пишну сукню з елегантною фатою, а Аміл одягнений у чорний костюм з білою сорочкою.

“А що тут писати? Тепер офішал”, — кумедно зазначив артист під дописом.

Допис Аміла Насірова / © instagram.com/amil_kurganagregat

Під фотографіями чимало зірок почали вітати закоханих. Зокрема, теплі побажання залишили телеведучий Андрій Бєдняков, співачка Даша Майорова, гуморист Марк Куцевалов, модель Даша Астаф’єва та інші.

Вітаю!

Ось це вау! Офіційне кохання! Вітаю

Вітаю! Сімейного благополуччя вам

Нагадаємо, нещодавно музикант Євгеній Володченко, один з учасників гурту “Курган і Агрегат”, також побрався зі своєю дівчиною-художницею Діною Чмуж. Знаменитість поділився кадрами з автентичного весілля і на тлі свята зробив важливу заяву.