ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Відомий український співак одружився
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відомий український співак одружився

Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Музикант Аміл Насіров, учасник гурту “Курган і Агрегат”, зворушив фотосетом з приводу важливого свята. Пише ТСН.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднив світлини зі своєю новоспеченою дружиною Дашею. На кадрах молода пара постає серед українських гір у святковому вбранні. Для себе дівчина обрала білу пишну сукню з елегантною фатою, а Аміл одягнений у чорний костюм з білою сорочкою.

“А що тут писати? Тепер офішал”, — кумедно зазначив артист під дописом.

Допис Аміла Насірова / © instagram.com/amil_kurganagregat
Допис Аміла Насірова / © instagram.com/amil_kurganagregat
Допис Аміла Насірова / © instagram.com/amil_kurganagregat
Допис Аміла Насірова / © instagram.com/amil_kurganagregat
Допис Аміла Насірова / © instagram.com/amil_kurganagregat
Допис Аміла Насірова / © instagram.com/amil_kurganagregat
Допис Аміла Насірова / © instagram.com/amil_kurganagregat
Допис Аміла Насірова / © instagram.com/amil_kurganagregat

Під фотографіями чимало зірок почали вітати закоханих. Зокрема, теплі побажання залишили телеведучий Андрій Бєдняков, співачка Даша Майорова, гуморист Марк Куцевалов, модель Даша Астаф’єва та інші.

  • Вітаю!
  • Ось це вау! Офіційне кохання! Вітаю
  • Вітаю! Сімейного благополуччя вам

Нагадаємо, нещодавно музикант Євгеній Володченко, один з учасників гурту “Курган і Агрегат”, також побрався зі своєю дівчиною-художницею Діною Чмуж. Знаменитість поділився кадрами з автентичного весілля і на тлі свята зробив важливу заяву.

СХОЖІ НОВИНИ