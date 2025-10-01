Провели молебень та вручили нагороди: у Франківську вшанували захисників і захисниць України. ФОТО

1 жовтня на Вічевому майдані в Івано-Франківську вшанували захисників і захисниць України. На захід зібралися родини загиблих військовослужбовців, жителі міста, представники влади. Священники відслужили молебень за Україну та перемогу у війні.

Після молитви 20 родинам полеглих воїнів вручили відзнаки “За честь і звитягу”, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Ірина Осіпова отримала нагороду “За честь і звитягу”, яку присвоїли посмертно її чоловіку Олексію. Жінка розповідає, що він боронив країну у складі 102 окремої бригади територіальної оборони імені Дмитра Вітовського. Служив з 2015 року.

Через десять років 10 липня 2025 року Олексій Осіпов загинув під час бойового завдання поблизу Гуляйполя Запорізької області.

“Він народився у Росії, але захищав Україну, тому що його мама була українкою. А ще його серце було тільки тут, в Україні. Своїм тілом він накрив побратима і врятував йому життя, а сам — загинув. В Олексія є два сини, які теж воюють, — Ігор і Владислав. Зараз вони — на фронті. Мені дуже важко, якщо чесно”, — поділилася жінка.

Нагороду, яку присвоїли загиблому бійцю Віктору Коломійченку, отримала його дружина Ольга та син Артем. Чоловік боронив країну у складі 9 окремого стрілецького батальйону з 2022 року. Служив на посаді водія протитанкового взводу. Воїн поліг 24 березня 2023 року під Бахмутом Донецької області.

“Важливо, що пам’ятають героїв, вшановують їх, що не тільки пам’ятаю я, мій син, а й місто, Україна. Для мене це — дуже важливо, бо скільки я буду жити, то нестиму пам’ять про свого героя”, — каже Ольга.

Матір Галина Нагорна отримала посмертну нагороду за сина Віталія. Боєць служив стрільцем-санітаром 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”. Віталій Нагорний загинув 6 квітня 2025 року на Донеччині. Наразі на війні зник безвісти ще один її син.

“Віталій воював у Переїзному Бахмутського району. Загинув унаслідок артилерійського обстрілу. Десять місяців служив, хоча був обмежено придатний. Пішов воювати на початку повномасштабної війни, але його завернули додому. Сказали, що не підлягає, але потім знову мобілізували. Також мій син Іван зник на війні у Донецькій області”, — розповідає Галина Нагорна.

Загалом у російсько-українській війні загинули понад 700 жителів Івано-Франківської громади, каже начальник відділу внутрішньої політики міської ради Ігор Кінаш.

“Якщо ми не будемо пам’ятати подвигу січового стрілецтва, українського козацтва чи Української повстанської армії, то, звісно, пройде час і ми не будемо пам’ятати подвигу нинішніх воїнів. Тому вшановуємо геройський чин будь-кого, хто віддав своє життя за українську державу”, — додає Ігор Кінаш.

Після молебню на Вічевому майдані священники відслужили панахиду та поклали квіти до могил полеглих військовослужбовців на міському кладовищі у селі Чукалівка Івано-Франківської громади.