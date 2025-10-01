Зеленський присвоїв начальнику СБУ в Івано-Франківській області Віктору Назаруку звання бригадного генерала

Президент України Володимир Зеленський указом від 30 вересня 2025 року присвоїв військове звання бригадного генерала начальнику управління СБУ в Івано-Франківській області Віктору Назаруку.

Пише Правда.ІФ з посиланням на відповідний Указ Президента України №732/2025.

Зміст указу

«Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Назаруку Віктору Вікторовичу — начальнику Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області», — йдеться в указі, підписаному президентом Володимиром Зеленським.

Офіційне присвоєння відбулося відповідно до законодавства про військову службу та порядок надання військових звань офіцерському складу.

Діяльність Віктора Назарука

Віктор Назарук очолює Управління СБУ в Івано-Франківській області з 24 квітня 2021 року. За час перебування на посаді він координує діяльність обласного підрозділу служби безпеки, яка включає протидію диверсіям, кіберзагрозам та іншим викликам воєнного часу.

У період повномасштабної війни з Росією Служба безпеки України виконує ключові завдання з протидії розвідувально-диверсійній діяльності ворога, захисту державної таємниці, протидії тероризму та забезпечення стабільності в регіонах.