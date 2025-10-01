Франківські студенти разом з «VIP Тернопіль» передали близько 100 тисяч для ЗСУ. Фото

В Університеті Короля Данила відбувся святковий концерт та благодійний аукціон з нагоди посвяти студентів. Вхід – донат на підтримку ЗСУ, інформує Правда.іф.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Під час заходу першокурсники урочисто дали «присягу» сумлінно навчатися, не пропускати пар та активно долучатися до університетського життя. Святкову атмосферу доповнили виступи SteveG, Квітослави Гіги та гурту KOLABA, а також «VIP Тернопіль» і Васі Харізми.
Окрім концерту, відбувся й благодійний аукціон, кошти з якого також спрямують на потреби ЗСУ. Частину зібраних завдяки події коштів – 98 тисяч гривень – студенти передали учасникам гумористичної команди «VIP Тернопіль», які натомість спрямують їх на потреби ЗСУ.
«Університет Короля Данила – це соціально відповідальний заклад. Наші студенти завжди долучаються до різних зборів, та й самі ініціюють їх. Цього разу вирішили доєднатися до збору відомої гумористичної команди. Для нас як для професорсько-викладацького складу є цінним те, що наша молодь виховується у правильному дусі та з правильними цінностями й орієнтирами», – зазначив ректор університету Мирослав Луцький.