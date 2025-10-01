Франківські студенти разом з «VIP Тернопіль» передали близько 100 тисяч для ЗСУ. Фото

ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Університеті Короля Данила відбувся святковий концерт та благодійний аукціон з нагоди посвяти студентів. Вхід – донат на підтримку ЗСУ, інформує Правда.іф.

Під час заходу першокурсники урочисто дали «присягу» сумлінно навчатися, не пропускати пар та активно долучатися до університетського життя. Святкову атмосферу доповнили виступи SteveG, Квітослави Гіги та гурту KOLABA, а також «VIP Тернопіль» і Васі Харізми.

Окрім концерту, відбувся й благодійний аукціон, кошти з якого також спрямують на потреби ЗСУ. Частину зібраних завдяки події коштів – 98 тисяч гривень – студенти передали учасникам гумористичної команди «VIP Тернопіль», які натомість спрямують їх на потреби ЗСУ.

«Університет Короля Данила – це соціально відповідальний заклад. Наші студенти завжди долучаються до різних зборів, та й самі ініціюють їх. Цього разу вирішили доєднатися до збору відомої гумористичної команди. Для нас як для професорсько-викладацького складу є цінним те, що наша молодь виховується у правильному дусі та з правильними цінностями й орієнтирами», – зазначив ректор університету Мирослав Луцький.

Група молодих людей на вулиці з повітряними кулями.
Музичний виступ на вуличній сцені перед натовпом
Люди біля банера на святі студентів
Концерт на сцені Університету Короля Данила
Концерт на відкритому повітрі в університеті
Концерт на сцені під дощем, червоне освітлення.
Люди на сцені під час виступу, мікрофони, натовп.
Чоловік у джинсах виступає на сцені перед натовпом.
Виступ артиста перед натовпом на вуличному концерті.
Нічний концерт із натовпом глядачів на вулиці.

