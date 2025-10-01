Франківські студенти разом з «VIP Тернопіль» передали близько 100 тисяч для ЗСУ. Фото

В Університеті Короля Данила відбувся святковий концерт та благодійний аукціон з нагоди посвяти студентів. Вхід – донат на підтримку ЗСУ, інформує Правда.іф.

Під час заходу першокурсники урочисто дали «присягу» сумлінно навчатися, не пропускати пар та активно долучатися до університетського життя. Святкову атмосферу доповнили виступи SteveG, Квітослави Гіги та гурту KOLABA, а також «VIP Тернопіль» і Васі Харізми.

Окрім концерту, відбувся й благодійний аукціон, кошти з якого також спрямують на потреби ЗСУ. Частину зібраних завдяки події коштів – 98 тисяч гривень – студенти передали учасникам гумористичної команди «VIP Тернопіль», які натомість спрямують їх на потреби ЗСУ.