Прикарпатському захиснику Василеві Шкварку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»

Відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського за особисту мужність, незламність та жертовну любов до Батьківщини нашому землякові присвоєно найвищу державну нагороду, на жаль, посмертно.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Життя воїна обірвалося у серпні 2023 року під час стрілецького бою на Донецькому напрямку. За лічені дні до його 30-літт