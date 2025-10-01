ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатському захиснику Василеві Шкварку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»

Відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського за особисту мужність, незламність та жертовну любов до Батьківщини нашому землякові присвоєно найвищу державну нагороду, на жаль, посмертно.

Життя воїна обірвалося у серпні 2023 року під час стрілецького бою на Донецькому напрямку. За лічені дні до його 30-літт

“Пам’ять про Героя житиме у серцях земляків, а його подвиг назавжди залишиться прикладом відваги для майбутніх поколінь.”, – йдеться в дописі.

