Прикарпатському захиснику Василеві Шкварку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»

Відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського за особисту мужність, незламність та жертовну любов до Батьківщини нашому землякові присвоєно найвищу державну нагороду, на жаль, посмертно.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.
Життя воїна обірвалося у серпні 2023 року під час стрілецького бою на Донецькому напрямку. За лічені дні до його 30-літт
“Пам’ять про Героя житиме у серцях земляків, а його подвиг назавжди залишиться прикладом відваги для майбутніх поколінь.”, – йдеться в дописі.