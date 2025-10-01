ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Українська співачка Анна Трінчер кардинально змінила зовнішність

Українська співачка Анна Трінчер здивувала кардинально новим образом у пальті на голе тіло в спокусливому фотосеті. Пише ТСН.

У своєму Instagram зірка опублікувала допис, який зібрав чимало реакцій від фанів. На світлинах Трінчер постає у пікантному амплуа з довгим чорним волоссям та чубчиком.

В якості вбрання співачка обрала мереживне спіднє, чорний шкіряний плащ з напівпрозорими панчохами. Повністю ж образ доповнив чокер та вечірній макіяж.

Однак артистка вирішила попозувати не одна. Разом з нею на фото з’явилася блогерка Аріна Май, яка також створила насичений total black стиль та зачарувала своїм виглядом у кадрі.

Допис Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
На пікантні світлини відреагувала зіркова колега Анни. Ведуча Леся Нікітюк кумедно зауважила, що теж мала подібний фотосет декілька років тому.

“Я з кумою так само фотографувалася ще п’ять років тому”, — написала коментар Нікітюк.

Прихильники виконавиці були в захваті від таких відвертих знімань співачки. Під дописом юзери залишили чимало компліментів та слів захоплення.

  • Вау! Клеопатра!
  • Ну це просто… Богиня!
  • Боже, які жінки красиві. Ви нереальні…

