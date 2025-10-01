Андрію Парубію присвоїли звання Героя України

Зеленський підписав Указ про присвоєння найвищої державної нагороди Парубію.

Пише Правда.ІФ з посиланням на відповідний указ президента.

30 вересня, а пленарному засіданні позачергової сесії депутати Львівської обласної ради підтримали звернення до Президента України з клопотанням про присвоєння звання Герой України (посмертно) Андрію Парубію.

У документі депутати наголосили, що Андрій Парубій був видатним політичним і громадським діячем, депутатом Львівської обласної ради, багаторічним народним депутатом України, Головою Верховної Ради у 2016–2019 роках, активним учасником Революції Гідності та засновником Самооборони Майдану.