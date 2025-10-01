З нагоди Дня захисників і захисниць України поліцейські Прикарпаття отримали нагороди

1 жовтня, очільник поліції Івано-Франківщини Сергій Безпалько з нагоди Дня захисників та захисниць України відзначив кращих поліцейських за сумлінну службу, професіоналізм та відданість справі. Поліцейські отримали державні нагороди, почесні відзнаки та позачергові звання.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

«Дякую кожному за щоденну працю, відповідальність та сміливість у виконанні службових обов’язків. Сьогодні ми вшановуємо всіх захисників і захисниць, а також і наших колег-поліцейських, які щодня забезпечують правопорядок, підтримують безпеку громадян та дають відсіч російському агресору, несучи службу на передових позиціях», — зазначив керівник обласної поліції Сергій Безпалько.

Всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих Героїв, які віддали найдорожче — своє життя заради України та її незалежності.