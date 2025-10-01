ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
«Воїни гір»: історики та військові підготували документальний фільм до 10-річчя ОГШБ «Едельвейс»
«Воїни гір»: історики та військові підготували документальний фільм до 10-річчя ОГШБ «Едельвейс»

«Воїни гір» — документальний фільм до 10-річчя 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Це подорож у часі та просторі, що відкриває багатовікову історію гірської піхоти в Україні.

Прем’єра відбудеться 1 жовтня на офіційному YouTube-каналі 10 ОГШБр «Едельвейс».

У фільмі ви побачите унікальні архівні кадри, наукові дослідження та свідчення сучасних воїнів.

Разом із військовослужбовцями та істориками глядач вирушає у Карпати, аби пройти стежками боїв і відчути силу традиції, яка живе й сьогодні», – йдеться у повідомленні.

