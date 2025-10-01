У Франківську водій наїхав на металевий паркан

В Івано-Франківську, на вулиці Гоголя, водій автомобіля “ГАЗ”, не впорався з керуванням та наїхав на металевий паркан.

Про це повідомили у патрульній поліції.

“Спілкуючись з 63-річним водієм, поліцейські виявили ознаки сп’яніння. Чоловік пояснив, що вживав алкоголь після ДТП. Огляд, проведений на місці, показав — 2.51 проміле алкоголю в крові”, – йдеться у повідомленні.

Також водій не мав водійського посвідчення. На кермувальника інспектори склали три адмінматеріали.

Нагадаємо, згідно з Правилами дорожнього руху, вживання алкоголю водієм після ДТП категорично заборонено до прибуття працівників поліції та проведення медичного огляду.