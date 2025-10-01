ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Рятувальники розшукали туриста, який чотири дні блукав Карпатами. ФОТО
Рятувальники розшукали туриста, який чотири дні блукав Карпатами. ФОТО

Гірські рятувальники Рахівщини в районі полонини Олан відшукали киянина, який чотири дні блукав Карпатами.

Про це повідомили в ДСНС Закарпатської області, пише Правда.

30 вересня о 19:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення від 40-річного мешканця столиці, який заблукав під час сходження на гору Говерла та потребував допомоги рятувальників.

Як з’ясувалося, чоловік заблукав, проходячи туристичний маршрут із селища Ворохта, що на Прикарпатті, до Говерли. На четвертий день він зрозумів, що для самостійного повернення бракує сил, і зателефонував рятувальникам.

Завдяки отриманим координатам пошуково-рятувальні роботи тривали менше ніж півтори години. Чоловіка знайшли та транспортували до села Луги, де передали працівникам екстреної медичної допомоги.

