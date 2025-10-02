ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Ще майже 1000 окупантів втратив ворог упродовж минулої доби
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.10.25.

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько / about 1112460 (+980) осіб / persons
  • танків / tanks – 11224 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23296 (+2) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 33336 (+12) од
  • РСЗВ / MLRS – 1507 (+2) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1224 (+0) од
  • літаків / aircraft – 427 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 65823 (+271)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3790 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63303 (+29)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3979 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати ворога з 24.02.2022 по 02.10.2025 року.

