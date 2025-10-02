ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Жінка, яка опинилася під колесами вантажівки у Яремче, померла в лікарні
У вівторок 30 вересня, близько 13:40 години, у Яремчі під колесами вантажівки потрапила жінка.

Від отриманих травм вона померла у лікарні

Про це “Галці” повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці встановили, що 68-річний мешканець Надвірнянського району, керуючи вантажним сідловим тягачем Renault, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, здійснив наїзд на пішохідку.

67-річна місцева пенсіонерка переходила бічну автодорогу справа наліво відносно руху транспорту. Її госпіталізували каретою швидкої, однак від отриманих травм жінка померла в лікарні.

Водій був тверезий

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Слідство триває.

