Жінка, яка опинилася під колесами вантажівки у Яремче, померла в лікарні

У вівторок 30 вересня, близько 13:40 години, у Яремчі під колесами вантажівки потрапила жінка.
Від отриманих травм вона померла у лікарні
Про це “Галці” повідомили в поліції Івано-Франківської області.
Правоохоронці встановили, що 68-річний мешканець Надвірнянського району, керуючи вантажним сідловим тягачем Renault, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, здійснив наїзд на пішохідку.
67-річна місцева пенсіонерка переходила бічну автодорогу справа наліво відносно руху транспорту. Її госпіталізували каретою швидкої, однак від отриманих травм жінка померла в лікарні.
Водій був тверезий
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Слідство триває.