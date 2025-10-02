Жінка, яка опинилася під колесами вантажівки у Яремче, померла в лікарні

У вівторок 30 вересня, близько 13:40 години, у Яремчі під колесами вантажівки потрапила жінка.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Від отриманих травм вона померла у лікарні

Про це “Галці” повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці встановили, що 68-річний мешканець Надвірнянського району, керуючи вантажним сідловим тягачем Renault, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, здійснив наїзд на пішохідку.

67-річна місцева пенсіонерка переходила бічну автодорогу справа наліво відносно руху транспорту. Її госпіталізували каретою швидкої, однак від отриманих травм жінка померла в лікарні.

Водій був тверезий